Abigail Breslin trauert um ihren an Corona gestorbenen Vater

Los Angeles. Die US-Schauspielerin Abigail Breslin trauert um ihren an Covid-19 gestorbenen Vater. Michael Breslin sei am Freitag gestorben, teilte die 24-Jährige auf Instagram mit. Sie stehe unter Schock und sei am Boden zerstört. „Mein süßer, perfekter, fantastischer, heldenhafter, wundervoller Vater ist von uns gegangen, nachdem meine Familie und ich uns verabschieden konnten“, schreibt die Schauspielerin.

Am 10. Februar hatte Abigail Breslin, die als Kind durch den Film „Little Miss Sunshine“ zum Star wurde, in ihren sozialen Medien geschrieben, dass ihr Vater nach einer Coronavirus-Infektion im Krankenhaus liege und an ein Beatmungsgerät angeschlossen sei.

Abigail Breslin ruft zum Schutz vor Corona auf

Breslin rief damals ihre Follower dazu auf, Schutzmasken zu tragen und Corona-Auflagen zu befolgen. Das Virus sei unberechenbar und unerbittlich, schrieb sie auf Twitter. Ihr Vater sei vorsichtig gewesen und habe das Haus nur für Arztbesuche verlassen. Breslin hat noch zwei ältere Brüder.

RND/dpa