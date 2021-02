Mann droht mit Messer: Polizei schießt ihm ins Bein

Wiesenbach. Weil er Menschen mit einem Messer bedroht hat, ist ein Mann in Schwaben von der Polizei angeschossen worden. „Der Mann wurde in ein Bein getroffen“, teilte die Polizei am Sonntag nicht. Lebensgefahr bestehe nicht. Der 27-Jährige soll am Sonntagmittag in Wiesenbach (Landkreis Günzburg) zwei Spaziergänger bedroht haben. Auf die hinzugerufenen Polizisten ging er mit dem Messer in der Hand zu. Er ließ sich weder durch den Einsatz von Pfefferspray noch durch Warnschüsse in die Luft stoppen.

Das Bayerische Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Memmingen ermitteln zum Schusswaffengebrauch der Polizei. Die Kripo ermittelt wegen des Verdachts auf Bedrohung gegen den 27-Jährigen.

RND/dpa