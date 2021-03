„Goodbye Deutschland“-Star Manuela Reimann: In acht Wochen 17 Kilo abgenommen

„Aloha“, begrüßt Manuela Reimann ihre Fans und Follower. Die 52-Jährige, die durch die Vox-Show „Goodbye Deutschland“ berühmt geworden ist, macht derzeit mit ihrem Gewichtsverlust von sich reden. Reimann hat, wie sie in ihrer Instagram-Story berichtet, innerhalb von acht Wochen 17 Kilogramm abgenommen. Dieses Gewicht will sie nach eigenen Angaben auch seit eineinhalb Jahren gehalten haben.

„Ich habe meine komplette Energie wieder, die ich so vermisst habe“, berichtet die TV-Darstellerin, die mit ihrem Mann Konny inzwischen eine eigene Fernsehsendung, „Die Reimanns – Ein außergewöhnliches Leben“, bei RTL II hat. „Ich hab mich halbiert“, schreibt der „Goodbye Deutschland“-Star und postet, um den Gewichtsverlust zu illustrieren, ein Foto von zwei Jeansshorts in ihrer Story. Eine der Shorts soll der US-Größe acht (in Deutschland etwa Größe 40) und die andere der Größe null (Größe 32) entsprechen.

Manuela Reimann macht bei Instagram Werbung für ihre Diät

Ihren Auftritt nutzt Reimann vor allem, um für die Stoffwechselkur einer Freundin Werbung zu machen. Der verdanke sie nämlich den Kiloschwund. Immer wieder fordert sie ihre Follower in ihrer Story auf, sich bei Fragen zum Thema Abnehmen bei ihr zu melden. Wie sie genau abgenommen hat, erklärt die 52-Jährige nicht. Nur so viel: Sport war nicht unbedingt ein Thema.

Manuela und Konny Reimann sind 2003 in die USA ausgewandert. Zunächst lebten sie in Gainesville in Texas, nach elf Jahren zogen sie nach Hawaii. Dort betreibt die gelernte Damenschneiderin aus Bruchsahl eine Boutique mit Kindermode in einem Bus.

RND/goe