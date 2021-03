Einsatzwagen der Polizei mit Blaulicht und Polizeibeamte bei einem Einsatz auf der Domplatte am Kölner Dom, Köln, Nordrhein Westfalen, Deutschland *** Police car with flashing blue light and police officers during an operation on the Domplatte at Cologne Cathedral, Cologne, North Rhine-Westphalia, Germany Quelle: imago images/Ralph Peters

Polizei prüft mutmaßliches Gruppenfoto von Polizisten ohne Abstand und Maske Erfurt. Die Thüringer Polizei prüft ein Gruppenfoto vor dem Erfurter Dom, auf dem mehrere Polizisten mutmaßlich ohne ausreichend Abstand und ohne Masken zu sehen sind. „Wir sind noch auf der Suche nach dem Originalfoto und wollen ganz sicher gehen“, sagte der Sprecher der Landespolizeidirektion, Patrick Martin, am Dienstag. Zuvor hatte die „Thüringer Allgemeine“ berichtet. Das Bild soll am Samstag in Erfurt entstanden sein, als Hunderte Polizisten aus mehreren Bundesländern den Domplatz abriegelten, weil eine illegale Demonstration von Gegnern der Corona-Politik befürchtet wurde. Der Einsatz mit massiver Polizeipräsenz verlief ruhig. Martin erläuterte, dass an dem Tag einige Beamte auch schwarze Masken trugen. Das Foto, das unter anderem in sozialen Medien verbreitet wurde, sei von schlechter Qualität. Daher wolle man auf dem Original prüfen, ob tatsächlich zu wenig Abstand eingehalten und keine Masken getragen worden seien. Nach Angaben der Thüringer Landespolizeidirektion handelte es sich um Polizisten der Bereitschaftspolizei Sachsen, die auf dem Foto posierten. Die sächsische Polizei habe volle Kooperation zugesagt, so Martin. Demnach soll ein Bericht erstellt und nach Thüringen geschickt werden. Die Thüringer Polizei werde dann die nötigen Informationen an die Stadt Erfurt weiterreichen. Den Polizisten drohen Ordnungswidrigkeitsverfahren und Bußgeld. RND/dpa