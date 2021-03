Mann attackiert Frau und verletzt sich dann mit Armbrust selbst

Templin. Mit einer Armbrust soll sich ein Mann in Templin (Landkreis Uckermark) selbst verletzt und zuvor eine Frau angegriffen haben. Die 59-Jährige hatte am Dienstagvormittag angegeben, dass sie von einem Unbekannten in der Bahnhofstraße mit einem länglichen Gegenstand am Kopf getroffen worden war, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund der Beschreibungen des Tatverdächtigen sei die Polizei auf einen 37-Jährigen gestoßen, den sie später in einer Wohnung in der Bahnhofstraße aufgefunden habe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte sich der Mann selbst mit einer Armbrust schwer verletzt. „Ob die Verletzungen der Frau ebenfalls mit Hilfe der Armbrust herbeigeführt wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Beide seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Ablauf der Tat und Hintergründe noch unklar

Die Bahnhofstraße wurde im Rahmen der Ermittlungen zunächst gesperrt und am Nachmittag wieder freigegeben. Details zum Ablauf der Tat und Hintergründe blieben zunächst unklar.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

(0800) 111 0 111 (ev.)

(0800) 111 0 222 (rk.)

(0800) 111 0 333 (für Kinder / Jugendliche)

E-Mail unter www.telefonseelsorge.de

RND/dpa