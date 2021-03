Mit 29 Jahren: Netflix-Star Jahmil French ist gestorben

Der Serienschauspieler Jahmil French ist tot: Er wurde nur 29 Jahre alt. Ein Sprecher des „Degrassi“-Stars sagte dem US-Magazin „People“ in einer Stellungnahme: „Es ist mit einem schweren Herzen, dass ich den Tod eines lieben Freundes und Kunden Jahmil French bestätige“.

„Leidenschaft für die Kunst“

Weiter hieß es: „Er wird von vielen für seine Leidenschaft für die Kunst, sein Engagement für sein Handwerk, und seine dynamische Persönlichkeit in Erinnerung bleiben. Ich bitte euch, seine Familie und Freunde in dieser schweren Zeit in euren Gedanken und Gebeten zu halten.“

„Du wurdest so geliebt“

French spielte in mehreren Serien mit, darunter „Soundtrack“ (2019), „Degrassi: The Next Generation“ (2009-2013) und „Let‘s Get Physical“ (2018). Der Produzent und Drehbuchautor von „Soundtrack“, Joshua Safran, bestätigte den Tod des jungen Seriendarstellers ebenfalls auf Twitter. „Ich werde später mehr über ihn sagen. Im Moment sind wir alle gerade dabei, diese verheerenden Nachrichten zu verarbeiten“, schrieb er unter anderem.

Seine früheren Co-Stars nahmen auf Instagram Abschied von French. „Du wirst vermisst werden. Ruhe in Frieden König“, kommentierte „Soundtrack“-Schauspielerin Christina Milian unter dem letzten Instagram-Post von French. Melinda Shankar gedachte French ebenfalls im Netz: „Du wirst immer einen besonderen Platz in meinem Herzen einnehmen. (...) Du wurdest so geliebt.“

RND/am