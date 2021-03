Unbekannte stehlen Bürgersteig in englischer Kleinstadt Storrington

Storrington. In der englischen Kleinstadt Storrington haben Unbekannte Berichten zufolge etliche Gehwegplatten in einem Wohngebiet gestohlen. Über Nacht verschwanden Dutzende der Steinplatten von einem Bürgersteig, wie die BBC unter Berufung auf einen Post in dem sozialen Netzwerk Reddit am Mittwoch berichtete.

Die Stadtverwaltung Horsham District Council teilte mit, die Platten seien vermutlich über Nacht gestohlen worden. Die Stadt versuchte, mit Aufnahmen von Überwachungskameras Hinweise auf die Täter zu bekommen.

RND/dpa