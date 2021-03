Stärke von 8,1: Erneut schweres Erdbeben vor Neuseeland – Warnung vor Tsunami

Wellington. Mehrere sehr starke Erdbeben haben am Freitag (Ortszeit) Neuseeland erschüttert. Einem ersten mit der Stärke von 7,1 folgte wenige Stunden später eines mit einem Wert von 8,1, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte. Tsunami-Warnungen für Teile des Pazifiks wurden ausgegeben.

Das erste Beben rüttelte viele Neuseeländer in Städten wie Auckland, Wellington und Christchurch aus dem Schlaf. Bewohner in einigen Gebieten der Ostküste der Nordinsel wurden zunächst aufgerufen, möglichst schnell in höhere Lagen zu fliehen. Die erste Tsunami-Warnung wurde aber wieder aufgehoben, kurz bevor sich das zweite Erdbeben ereignete.

Zweites Beben innerhalb kurzer Zeit

Über mögliche Schäden oder Verletzte lagen zunächst keine Informationen vor. Die beiden jüngsten Beben am Morgen wurden um die Kermadec-Inseln registriert. Diese gehören zu Neuseeland, sind aber Hunderte Kilometer von der Küste entfernt. Neuseeland hat insgesamt knapp fünf Millionen Einwohner.

Nach GeoNet-Angaben ereignete sich das Beben rund 100 Kilometer vor der Küste des Bezirks Gisborne in einer Tiefe von 90 Kilometern. „Hoffe, allen geht es okay da draußen“, schrieb Premierministerin Jacinda Ardern auf Instagram, „vor allem denjenigen an der Ostküste, die die volle Wucht des Erdbebens gespürt haben müssen.“

Erst im vergangenen Monat hatte Neuseeland der Opfer des schweren Erdbebens von Christchurch vor zehn Jahren gedacht. Am 22. Februar 2011 waren in der größten Stadt der Südinsel 185 Menschen ums Leben gekommen. Das Beben hatte eine Stärke von 6,2.

RND/dpa/AP