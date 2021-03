Dichterin Amanda Gorman berichtet von Diskriminierung

Die Dichterin Amanda Gorman hat von einer diskriminierenden Kontrolle in der Nähe ihres Zuhauses in Los Angeles berichtet. Ein Sicherheitsmann habe sie gefragt, wo sie wohne, weil sie „verdächtig“ aussehe, twitterte die 22-Jährige am Freitagabend (Ortszeit). Gorman hat durch ihren Auftritt bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden Berühmtheit erlangt.

Gormans Erleben - Von der Ikone zur Bedrohung

Sie habe ihre Schlüssel gezeigt und sei ihr Gebäude gegangen, schrieb Gorman. „Er ging, keine Entschuldigung. Dies ist die Realität schwarzer Mädchen: Am einen Tag wirst du Ikone genannt, am nächsten Tag bist du eine Bedrohung.“

In einem zweiten Tweet schrieb sie: „In einem gewissen Sinne hatte er Recht. Ich bin eine Bedrohung: eine Bedrohung für Ungerechtigkeit, für Ungleichheit, für Ignoranz. Jede Person, die die Wahrheit sagt und Hoffnung verbreitet ist eine offensichtliche und tödliche Bedrohung für die Mächtigen. Eine Bedrohung - und stolz.“

Gorman ist die jüngste Dichterin, die je auf einer Inaugurationsfeier auftrat. Sie nutzte die Gelegenheit um auf den nötigen Wandel in den USA hinzuweisen. „Wir werden diese verwundete Welt in eine wunderbare Welt verwandeln“, sagte sie am Tag der Einführung von Präsident Joe Biden und seiner Vizepräsidentin Kamala Harris. Und weiter: „Es gibt immer Licht, wenn wir nur mutig genug sind, es zu sehen. Wenn wir nur mutig genug sind, es zu sein.“

RND/AP