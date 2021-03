Gerüchte über Corona-Impfung für alle: Ansturm auf Impfzentrum in Florida

Florida City. Nach Gerüchten über Corona-Impfungen für alle ist ein Impfzentrum in Florida von einem Ansturm überwältigt worden. Die Polizei versuchte am Sonntag, die Menschenmenge zu beruhigen. Am Vortag waren so wenige Impfberechtigte zu dem Zentrum in Florida City gekommen, dass das Personal alle Erwachsenen impfte, die das wollten, um den begehrten Impfstoff nicht wegzuwerfen.

Die Nachricht breitete sich aus und zu dem Menschenansturm am Sonntag trug auch ein Mitglied des Parlaments von Florida, Annette Taddeo, bei, die unzutreffenderweise twitterte, dass erneut alle Besucher geimpft würden. Sie löschte den Tweet später und korrigierte sich.

Laut dem „Miami Herald“ rief die Polizei 200 wartenden Personen per Megafon zu, dass sie nicht geimpft werden würden, wenn die Kriterien nicht auf sie zuträfen. In Florida müssen Berechtigte mindestens 65 Jahre alt sein oder mindestens 50 und einer von manchen Berufsgruppen angehörigen oder besonders gefährdet sein.

RND/AP