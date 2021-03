Explosion eines Reihenhauses in Schleswig-Holstein – Identität der Toten weiter ungeklärt

Nortorf. Auch eine Woche nach der Explosion und dem Brand eines Reihenhauses in Nortorf ist noch immer unklar, was genau sich in dem Haus abgespielt hat. Der Zustand der in den Trümmern gefundenen Leiche lasse bislang weder eine Identifizierung der Toten noch eine Feststellung der Todesursache zu, sagte der Kieler Oberstaatsanwalt Michael Bimler am Montag. Aufschluss sollen jetzt eine DNA-Analyse und ein toxikologisches Gutachten geben. Die Staatsanwaltschaft geht jedoch nach wie vor davon aus, dass es sich bei der Toten um die 54 Jahre alte Hausbewohnerin handelt.

Sie wird seit der Explosion des Hauses am Mittwoch, 3. März, vermisst. Ihr 56 Jahre alter Lebensgefährte sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft. Er wird verdächtigt, die Frau getötet und anschließend das Feuer gelegt zu haben, um das Verbrechen zu vertuschen. Nach Angaben Bimlers schweigt er zu den Vorwürfen, die auf Totschlag, schwere Brandstiftung und Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion lauten. Nach Informationen der Kieler Nachrichten (KN) wurden in dem Reihenhaus unter anderem Spuren von Brandbeschleunigern gefunden.

