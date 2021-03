Stärkste Regenfälle des Jahrhunderts: Großer Damm auf Hawaii überflutet

Honolulu. Nach heftigen Regenfällen ist auf Hawaii ein Damm überflutet worden. Die Bewohner der Gemeinde Haiku auf der Insel Maui wurden am Montag (Ortszeit) aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Die Feuerwehr erklärte, sie habe Dutzende Anrufe von Menschen erhalten, die von den steigenden Wassermassen eingeschlossen seien.

Nach Angaben des Wetterdienstes ergossen sich am Montag binnen acht Stunden 335 Liter Regen auf die Region. So schlimm sei es in diesem Jahrhundert noch nie zugegangen, sagte Bürgermeister Michael Victorino. Der mehr als 17 Meter hohe und 122 Meter lange Damm wurde nach Angaben des Betreibers überflutet, aber nicht zerstört. Mitarbeiter beobachteten die Situation genau. Victorino rief die Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen, dabei aber keine überschwemmten Gebiete zu durchqueren.

