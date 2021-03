Niederländischer Polizei gelingt Schlag gegen organisiertes Verbrechen: 30 Festnahmen

Amsterdam. Niederländische Fahnder haben dem organisierten Verbrechen einen schweren Schlag versetzt. Rund 30 Personen seien festgenommen und 57 Wohnungen im ganzen Land durchsucht worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. In Rotterdam wurden den Angaben zufolge 28 Waffen beschlagnahmt. Auch in Belgien habe es zahlreiche Festnahmen und Hausdurchsuchungen gegeben.

Den Fahndern war es den Angaben zufolge gelungen, in einen Server mit verschlüsselten Berichten von Kriminellen einzudringen. Seit Mitte Februar hätten Beamte Hunderte Millionen Berichte auf dem Netzwerk Sky ECC mitgelesen. „Während der Live-Phase wurden allein in den Niederlanden Dutzende geplante schwere Gewaltverbrechen, darunter Entführungen, Morde und Schießereien verhindert“, teilte die Polizei mit. Der Server wurde am Dienstag beschlagnahmt. Die Fahnder rechnen mit weiteren Festnahmen.

Internationale Operation namens Argus

Der Einsatz gehört der Polizei zufolge zur größeren internationalen Operation Argus, die gezielt gegen die Kommunikationsmittel des organisierten Verbrechens gerichtet ist. Bereits zuvor waren Tausende Kilogramm Drogen und mehrere Millionen Euro beschlagnahmt worden.

RND/dpa