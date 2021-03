Williams Kinder schreiben Muttertagskarten für verstorbene Prinzessin Diana

Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (5) und Prinz Louis (2) haben ihrer verstorbenen Großmutter Prinzessin Diana Muttertagskarten gemalt. In Großbritannien wird nämlich schon am heutigen Sonntag (14.03.) der Muttertag gefeiert.

Großes buntes Herz für die Großmutter

Die Kinder von Prinz William und Herzogin Kate haben Diana nie kennengelernt, da sie bereits im Jahr 1997 im Alter von 36 Jahren nach einem Autounfall starb. George schrieb auf seine Karte eine Nachricht an seine Großmutter: „Liebe Oma Diana, fröhlichen, fröhlichen Muttertag. Ich liebe dich sehr und denke immer an dich. Ich schicke dir viel Liebe.“

Seine Schwester Charlotte zeichnete ein großes buntes Herz für Diana. „Ich denke am Muttertag an dich. Ich liebe dich sehr. Papa vermisst dich“, steht auf ihrer Karte. Louis, der mit seinen zwei Jahren noch nicht schreiben kann, malte ein Herz aus und klebte Tieraufkleber auf seine Karte.

William und Kate wenden sich an Mütter

In einem Instagram-Beitrag sprach der Kensington Palace die ungewöhnlichen Umstände dieses Muttertags an: Großbritannien befindet sich aufgrund der Corona-Pandemie aktuell im Lockdown. Die britische Regierung rät von Familienbesuchen ab.

„Dieses Jahr wird der Muttertag wieder einmal anders sein. Viele von uns werden von ihren Liebsten getrennt sein, aber sich auf eine Zeit in nicht allzu ferner Zukunft freuen, in der wir unsere Mutter wieder in den Arm nehmen können.“ Für diejenigen, die einen Trauerfall erleben, könne der heutige Tag eine besondere Herausforderung sein, so die Royals.

RND/am