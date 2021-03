Gleisarbeiter stirbt bei Zugunglück am Essener Hauptbahnhof

Essen. Ein Gleisarbeiter ist am Essener Hauptbahnhof von einem Zug erfasst worden und gestorben. Der Mann war mit einer Gruppe Arbeitern auf den Gleisen in der Nähe des Hauptbahnhofs tätig, als der Zug in die Menge fuhr, wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte. Die restlichen Gleisarbeiter wurden bei dem Unfall in der Nacht zu Montag nicht verletzt. Die etwa 20 Arbeiter, der Lokführer sowie ein Fahrgast mussten von Notfallseelsorgern betreutet werden. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

Wie es zu dem Unfall in der Nacht zu Montag kam, sei laut Polizei noch unklar. Es werde ermittelt, hieß es. Der Hauptbahnhof war für mehrere Stunden gesperrt, wie die Deutsche Bahn auf Twitter mitteilte. Die Züge wurden umgeleitet.

RND/dpa