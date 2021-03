Ein Toter bei Schüssen an Universität in den USA – Verdächtige festgenommen

Boise. In der Nacht zu Dienstag sind in der Stadt Boise im US-Bundesstaat Idaho Schüsse an einer Universität gefallen. Die örtliche Polizei bestätigt den Vorfall an der Boise State University via Twitter.

Demnach sei ein Mensch durch die Schüsse verletzt worden. Das Opfer starb wenig später im Krankenahaus. Die Polizei habe in der Nähe der Universität zwei Verdächtige festgenommen, heißt es in der Mitteilung. Ein Notruf erreichte die Polizei gegen 23.30 Uhr (Ortszeit).

Die Polizei rät den Einwohnern der Stadt Boise weiterhin, das Gebiet rund um den Tatort zu meiden. Die Ermittlungen dauern an.

RND/dpa