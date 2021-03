Elliot Page auf Cover des „Time“-Magazins: „Riesige Menge an Hass und Transphobie“

Die Pandemie hatte Einfluss darauf, dass Elliot Page sich im Dezember als Transmensch outete. Das sagte der Schauspieler, der als Ellen Page in dem Film „Juno“ (2007) weltweit bekannt wurde, jetzt dem amerikanischen „Time“-Magazin (März/April-Ausgabe), auf dessen Cover er auch zu sehen ist. Es sei ein „Gefühl echter Aufgewühltheit und tiefer Dankbarkeit gewesen“, so der Schauspieler, „es bis zu diesem Punkt in meinem Leben geschafft zu haben.“ Furcht und Beklemmung habe er indes auch in sich gespürt.

Nach der Selbstoffenbarung seien von außen „viel Unterstützung und Liebe“ auf Page zugekommen, aber auch eine „riesige Menge an Hass und Transphobie“.

„Transgenderleute sind so echt“, sagte Elliot Page dem Magazin und verwies auf viele „extrem einflussreiche Leute“, die derweil Mythen, schlimme Rhetorik, Gegenteiliges verbreiteten. Privilegiert sei er, so Page, und vor allem deshalb habe er „durchkommen“ können. Jetzt wolle er sein Privileg und seine Exponiertheit nutzen, „zu helfen, wo ich kann“.

Page sei sich klar darüber, dass die althergebrachte Geschlechteraufteilung vielen Menschen ein sicheres Gefühl gebe. „Aber“, so gibt er zu bedenken, „wenn wir einfach all die wunderbare Unübersichtlichkeit der Menschheit feiern könnten, wäre die Welt ein weit besserer Ort.“

In der Pandemie habe er genug Zeit für sich selbst gehabt, sich über seine bisherigen Vermeidungsstrategien klarzuwerden: „Am Ende konnte ich es umarmen, Transgender zu sein, mich vollständig der werden zu lassen, der ich bin.“

Schauspielern will der Star der Serie „The Umbrella Academy“ weiterhin: „Ich bin voller Vorfreude darauf zu spielen – jetzt wo ich vollständig der bin, der ich bin - in diesem Körper.“

