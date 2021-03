Kleinflugzeug stürzt in Bayern ab – Pilot stirbt im zerstörten Wrack

Ebermannstadt. Beim Absturz eines Kleinflugzeuges auf dem Gelände eines Kindergartens in Bayern ist der Pilot ums Leben gekommen. Der 64-Jährige sei im komplett zerstörten Wrack gestorben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Das einmotorige Kleinflugzeug sei am Nachmittag im Außenbereich des Kindergartens von Burg Feuerstein in Ebermannstadt (Bayern) abgestürzt. Warum, war zunächst unklar - Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bamberg ermitteln.

Bergung des Wracks dauert an

Die Unfallaufnahme und Bergung des Wracks dauerten am Abend an. Ein Polizeihubschrauber unterstützte aus der Luft, hieß es.

Auch ein Sachverständiger der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sollte hinzugezogen werden. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

