Mallorca im Corona-Modus: Was die Pandemie mit der größten Eiskette der Insel macht

Palma de Mallorca. Egal, ob Schokolade, Pistazie oder Erdbeere, und egal, ob direkt am Ballermann an der Playa de Palma oder in Cala Major: 1,50 Euro kostet die Kugel Eis bei „Rafael’s“. Und das bleibt auch so, trotz Krise. „Das Eis wird nicht teurer“, sagt Rafael Szpak dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die Eiscreme des Unternehmers, der mit 18 erstmals in Bremen in einem Eiscafé jobbte, wird heute an 32 Standorten auf Mallorca verkauft. Normalerweise. Aktuell sind die Läden noch dicht.

Dabei darf die Außengastronomie auf Mallorca nach einem sechswöchigen Lockdown seit Anfang März wieder öffnen. Die Eissaison startet aber meistens erst an Ostern. Die Läden sind aber auch geschlossen, weil die Cafés abwägen müssen, ob sich das Geschäft überhaupt lohnt. Szpak ist sich da nicht sicher – auch wenn jetzt wieder Touristen aus Deutschland auf die Insel dürfen, ohne hinterher in Quarantäne zu müssen. „Einige der Cafés würden jetzt gern sofort mit dem Eisverkauf starten“, sagt er über die Läden auf der Insel, die er mit einer Art Franchisesystem nicht nur mit Eis, sondern auch mit Technik, Ausstattung und allem drum und dran beliefert. In denen er aber auch selbst mal hinter der Eistheke steht, wenn ein Verkäufer ausfällt, oder ein neuer eingearbeitet werden muss. „Die Leute haben letztes Jahr nur drei Monate gearbeitet, die Rücklagen sind weg, die wollen jetzt jeden Cent umsetzen, wo Mallorca für Deutschland kein Risikogebiet mehr ist.“

Szpak skeptisch bei vorschnellen Öffnungen

Doch Szpak ist skeptisch: Denn trotz der Öffnung für deutsche Touristen gelten strenge Regeln für die Läden. Cafés und ihre Terrassen dürfen wegen des Abstands, der eingehalten werden muss, nicht voll besetzt werden – und müssen um 17 Uhr schließen. Dann ist nur noch Takeaway erlaubt. Er rate, lieber noch etwas mit den Öffnungen abzuwarten. Denn beliefere er die Läden nun mit Eis und dann werde nicht genug verkauft, trockne das Produkt nur aus.

„Unsere Kunden sind nicht die Spanier, sondern die Touristen“, sagt er. Deshalb lohne sich das Geschäft für die Eiscafés auch nur, wenn genug Touristen auf der Insel sind. Doch er ist vorsichtig optimistisch, dass der Tourismus jetzt wieder langsam anlaufen könne – und die Eisläden dann auch endlich wieder Geschäfte machen könnten. Die Inzidenz auf den Balearen ist aktuell gering, zuletzt lag sie weiter unter 20, und Szpak hofft: „Jetzt kommen nur gesunde Menschen her.“ Ganz so einfach ist das allerdings nicht: Zwar müssen Mallorca-Urlauber maximal 72 Stunden vor Einreise einen PCR-Test machen und dürfen nur einreisen, wenn dieser negativ ist.. Ausgeschlossen ist dadurch aber nicht, dass trotzdem Erkrankte ins Land gelangen. Der Test gilt als Momentaufnahme - und die Viruslast ist laut Experten kurz nach einer Ansteckung oft auch mit einem PCR-Test nicht nachweisbar.

Der Eisexperte hofft, dass Mallorca aus dem letzten Jahr gelernt hat. „Da gab es im Sommer wieder Partys, dann sind die Zahlen hochgegangen und innerhalb von 24 Stunden wurde Mallorca zum Risikogebiet erklärt und die Touristen waren weg.“ Er wünsche sich jetzt keine Partytouristen, sondern Menschen, die „ganz normalen Urlaub“ machen. Familien, die bestenfalls in seinem Interesse viel Eis kaufen. „Das Flair von Mallorca verbessert sich, wenn wir die ganzen betrunkenen Touristen nicht mehr hier haben“, sieht er zumindest einen Vorteil der Pandemie.

Zehn Standorte bleiben dauerhaft geschlossen

Er sieht vor allem aber auch die Nachteile – die durch die Krise scheiternden Existenzen. „Zehn meiner Standorte werden nicht mehr öffnen, die Betreiber können ihre Miete nicht mehr zahlen“, sagt er. Auch ein herber Verlust für ihn persönlich: Er verliert damit knapp ein Drittel seiner Läden, bei weiteren herrsche noch Unklarheit, ob sie es schaffen. Deshalb produziert er in diesem Jahr nun auch weniger Eis. „Letztes Jahr war es nur etwa ein Drittel von der normalen Menge, jetzt legen wir auch erst richtig los, wenn es klarere Regeln gibt.“

Er sieht auch die Armut in den Straßen Mallorcas. „Die jungen Leute können nicht arbeiten, manche junge Frauen prostituieren sich deshalb“, sagt er. Erst kürzlich veröffentlichte die Organisation „Ärzte der Welt“ dazu schockierende Zahlen: Im vergangenen Jahr hatten sie sich auf den Balearen um 1168 Menschen gekümmert, die der Prostitution nachgingen – 439 traten zum ersten Mal mit ihnen in Kontakt. Die Insel lebe vom Tourismus. „Letztes Jahr ist alles stehen geblieben, da kann die Wirtschaft schnell kaputt gehen.“ Im Juli 2020 verzeichnete die Insel zum Beispiel laut „Tagesschau“ 72.000 arbeitslos Gemeldete auf den Balearen – das das waren 91 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Das soll sich für die Malloquiner in diesem Jahr nicht wiederholen – alle Hoffnung liegt nun darauf, dass die Touristen wiederkommen und die Corona-Zahlen trotzdem gering bleiben.

Von Hannah Scheiwe/RND