Donald Trumps Privatclub Mar-a-Lago wegen Corona-Ausbruchs teilweise zu

Palm Beach. Der Privatclub des früheren US-Präsidenten Donald Trump Mar-a-Lago in Palm Beach in Florida ist wegen Coronavirus-Fällen teilweise geschlossen worden. Das bestätigten ein Rezeptionist des Luxusanwesens in Palm Beach und ein Club-Mitglied, das nach eigenen Angaben am Freitag telefonisch über die Schließung informiert wurde. Beide wollten ihre Namen nicht genannt wissen.

Eine weitere mit dem Club vertraute Person sagte, die teilweise Schließung sei eine Vorsichtsmaßnahme. Einige Mitarbeiter seien in Quarantäne. Details wurden nicht bekannt.

Trump ist nach dem Ende seiner Amtszeit nach Mar-a-Lago gezogen. Im vergangenen Herbst war er an Covid-19 erkrankt und im Krankenhaus behandelt worden. Er hat sich danach gegen das Virus impfen lassen.

RND/AP