England: 83 mutmaßlich gestohlene Hunde entdeckt

Suffolk. Bei einer Razzia im ostenglischen Suffolk hat die Polizei auf einem Gelände 83 mutmaßlich gestohlene Hunde entdeckt. Außerdem nahmen die Beamten bei ihrer zehn Stunden langen Suche in der Region drei Frauen und drei Männer fest, die des Diebstahls der Tiere verdächtigt werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Man werde nun versuchen, die rechtmäßigen Besitzer der Tiere ausfindig zu machen, hieß es. Die Tiere gehörten unterschiedlichen Rassen an und seien unterschiedlich alt, so die Ermittler in einer Mitteilung.

Diebstahl von Haustieren nimmt in Corona-Pandemie zu

Der Diebstahl von Hunden hat in Großbritannien der Polizei zufolge während der Pandemie deutlich zugenommen. Die Organisation Doglost, die eine Datenbank für vermisste Hunde betreibt, verzeichnete im vergangenen Jahr 465 gestohlene Hunde in Großbritannien und Irland - mehr als zweieinhalb Mal so viele wie noch im Jahr 2019. Kriminelle Banden machen sich die Sehnsucht vieler Menschen nach einem Haustier, die in der Corona-Zeit deutlich zugenommen hat, zunutze und wittern ein Millionengeschäft.

RND/dpa/msk