Matthew McConaughey schläft am liebsten in seinem Wohnwagen im Garten

Hollywood-Schauspieler Matthew McConaughey hat ein Haus mit sieben Schlafzimmern und zwei Pools, Wohnfläche: 495 Quadratmeter. Doch am liebsten nächtigt er nicht in seiner Villa auf Hawaii, sondern in seinem Wohnwagen im Garten, sagte der 51-Jährige der „Bild“-Zeitung (Montagsausgabe). Das sei so schön ruhig, so der Dreifach-Papa.

Matthew McConaughey: Der Wohnwagen fördert seine Kreativität

Wenn er mit seinem Wohnwagen umherfahre, sei er anonym und ganz für sich - das brauche er für seine Kreativität. Schon vor vielen Jahren sei er gerne mit dem Wohnwagen unterwegs gewesen - heute fährt er nicht mehr alleine damit herum, sondern hat seine Familie an Bord. McConaughey hat mit seiner Frau Camila (39) drei Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren.

Wenn die Kinder in zehn Jahren aus dem Haus seien, wolle er mit seiner Frau noch einmal in die Flitterwochen fahren, sagt der Schauspieler, der in der kommenden Woche seine Autobiografie „Greenlights oder die Kunst bergab zu rennen“ in Deutschland veröffentlicht.

RND/msk