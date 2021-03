Explosion in schwedischer Kleinstadt beschädigt 40 Wohnungen

Stockholm. Bei einer kräftigen Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Südschweden sind Dutzende Wohnungen beschädigt worden. Wie die zuständige Polizei mitteilte, entstanden durch die Detonation in der Nacht zu Dienstag schwere Schäden am Eingangsbereich des Gebäudes, schätzungsweise 60 Fensterscheiben von rund 40 Wohnungen gingen zu Bruch. Der Großteil des Gebäudes in der Kleinstadt Höganäs musste demnach evakuiert werden. Berichte über Verletzte gab es bislang nicht.

Schweden: Bombeneinsatzkommando nach Explosion eingeschaltet

Was die Explosion auslöste, blieb zunächst unklar. Die Polizei stufte den Vorfall aber als gemeingefährliche Zerstörung und somit als eine vorsätzliche Tat ein. Neben Kriminaltechnikern wurde auch das nationale Bombeneinsatzkommando eingeschaltet. Viele solcher Explosionen hatten in den vergangenen beiden Jahren in Schweden mit Rivalitäten im Banden-Milieu zu tun. Höganäs liegt rund 70 Kilometer nördlich von Malmö.

RND/dpa