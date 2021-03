Häftling greift Gefängnismitarbeiter in Iowa an – zwei Tote

Anamosa. Zwei Mitarbeiter in einem Gefängnis im US-Bundesstaat Iowa sind von einem Häftling attackiert worden und an ihren Verletzungen gestorben. Der Insasse sei am Dienstagmorgen (Ortszeit) auf der Krankenstation der Haftanstalt in der Stadt Anamosa auf mehrere Bedienstete und andere Häftlinge losgegangen, erklärte die Strafvollzugsbehörde in Iowa.

Eine Krankenschwester und ein Justizvollzugsbeamter seien ums Leben gekommen. Der Vorfall werde untersucht, erklärte die Behörde. Nähere Informationen zu dem Angreifer gab es zunächst nicht.

RND/dpa