Corona stürzt Spanier in Not: Wenn das Auto zur Wohnung wird

Pamplona. Hinter Javier Irure liegen 50 Jahre körperlicher Arbeit. Daher hätte der Spanier nie gedacht, dass er auf der Straße landen könnte, als man ihn am Telefon über den Rauswurf aus seiner Wohnung informierte. „Ich habe mir ein paar Klamotten geschnappt, einige Bücher und andere Sachen, wickelte sie in ein Bettlaken und sagte mir: ‚Ich habe noch ein Dach über dem Kopf: mein Auto‘“, erzählt der ältere Herr aus Pamplona im Norden Spaniens in seinem klapprigen Renault Clio. Seit drei Monaten ist der Kompaktwagen nun schon sein Zuhause.

Irure gehört zu einer Schar wirtschaftlicher Opfer der Pandemie. Das Coronavirus hat sich der 65-Jährige zwar bisher nicht eingefangen. Doch die Jobflaute, die durch die coronabedingten Beschränkungen der Bewegungsfreiheit und des gesellschaftlichen Lebens ausgelöst wurde, hat ihm die finanzielle Grundlage entzogen.

Mit 13 Jahren fing Irure an, als Hotelpage zu arbeiten. Als Spanien im vergangenen Jahr von der Pandemie getroffen wurde, verdingte er sich als Reinigungskraft. Seine Einkommensquellen versiegten. Und dann dauerte es nicht lange, bis die Zwangsräumung anstand. Irure musste seine Mietwohnung verlassen.

Er bemühte sich erst um staatliche Sozialhilfe, verlässt sich aber inzwischen auf die örtliche Wohltätigkeitsgruppe Ayuda Mutua. „Du kommst dir wie ein Pendel vor“, sagt Irure über seinen Kampf mit der offiziellen Bürokratie. Man wanke von einem Fenster zum nächsten, von nie entgegengenommenen Anrufen zu vagen Versprechungen.

Besonders hart hat die Pandemie die spanische Wirtschaft gebeutelt, weil sie so stark vom Tourismus und Dienstleistungssektor abhängig ist. Die linksgerichtete Regierung hat ein Zwangsurlaubsprogramm mit einer Weiterbezahlung von Arbeitnehmern aufgelegt, um die Wucht der Krise abzufedern. Doch mehr als eine Million Jobs wurden vernichtet. Eng verbundene Familien können viele Menschen auffangen, die sonst völlig mittellos geworden wären. Doch hat der erzwungene Rückzug in die eigenen vier Wände auch Risse in Spaniens Familiennetz auftreten lassen. Davon zeugt etwa der Anstieg der Scheidungsrate. Und der Zusammenbruch von Haushalten hat dazu geführt, dass mehr Menschen sich nun allein durchschlagen.

Zu Monatsbeginn teilte die katholische Hilfsgruppe Cáritas Española mit, dass rund eine halbe Million mehr Menschen - 26 Prozent all ihrer Unterstützungsempfänger - sich seit Pandemiebeginn an sie gewandt habe. 13 Hilfszentren für Obdachlose hat die Cáritas eröffnet, seit die Corona-Krise ihren Anfang nahm.

Wie Javier Irure sah auch Juan Jiménez keine andere Wahl, als in seinem Auto zu leben. Seit fast einem Jahr schläft er nun schon in seinem gebrauchten Ford. Jiménez bekam seine Hypothekenzahlungen nicht in den Griff. Seine Ehe zerbrach, als er und seine Frau sich ein größeres Haus kauften. Die staatliche Finanzhilfe von 620 Euro, die er in den vergangenen Monaten bekommen habe, gehe an seine sieben Kinder, sagt der 60-Jährige. „Ich träume davon, all meine Kinder unter einem Dach zu haben, aber es ist besser, dass ich hier bin. Sie haben ihr Leben, und ich würde nur ein Problem sein.“

Er und Irure fahren mit ihren Autos am Stadtrand von Pamplona, wo sie einmal ihr festes Zuhause hatten, jetzt von einem Parkplatz zum nächsten. Denn sie wollen ja nicht auffallen. „Wenn ich morgens aufwache, frage ich mich: "Was mache ich hier?"“, sagt Jiménez in seinem Auto, das er mit Kleidung, Decken und Taschen mit all seinen Habseligkeiten vollgepackt hat. „Wir sind unsichtbare Wesen. Niemand will uns ansehen. Niemand will irgendetwas über uns wissen“, klagt er. „Wir existieren nicht.“

RND/AP