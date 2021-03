Erst Frühling mit über 20 Grad – an Ostern droht dann sogar Schnee im Flachland

Hannover. Deutschland droht in den nächsten Tagen ein Auf und Ab beim Wetter. Zum Wochenende hin wird es etwas kälter, ein Tief sorgt für Regen und örtlich Sturm. Zu Wochenbeginn wird es dann verbreitet frühlingshaft, allerdings ist das schöne Wetter nur von kurzer Dauer: Über die Osterfeiertage könnte es noch einmal kalt werden.

„Donnerstag und Freitag müssen wir mit Aprilwetter rechnen“, sagte Diplommeteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). In weiten Teilen von Deutschland könne es regnen, lediglich südlich der Donau bleibe es trocken. Die Temperaturen bleiben dabei mild, im Südwesten steigt das Thermometer sogar auf 17 bis 18 Grad.

Kaltfront „Quasimodo“ zieht Samstag über Deutschland

Ungemütlich wird es dann in der Nacht zu Samstag, wenn sich von Westen her ein Tief mit dem bezeichnenden Namen „Quasimodo“ nähert. Das Tief zieht im Laufe des Samstags über ganz Deutschland weiter und bringt dabei kräftige Böen, Gewitter und Graupelschauer mit sich, so Schmidt. In den Mittelgebirgen könne sogar wieder Schnee fallen. „Durch den Graupel, der langsamer taut, kann es auch im Flachland zu Straßenglätte kommen.“

Hinzu kommt der Wind. „In höheren Lagen werden Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Kilometer pro Stunde erreicht“, so der Meteorologe. Im Flachland erreichen die Böen immerhin noch Windgeschwindigkeiten zwischen 50 und 70 Kilometern pro Stunde. „Obwohl die Temperaturen mit elf bis zwölf Grad relativ hoch bleiben, liegt die gefühlte Temperatur wegen des starken Windes wesentlich niedriger.“

Mit den Osterferien startet der Frühling

In der Nacht zu Sonntag kann es im Süden noch einmal zu Frost und Glätte kommen. Tagsüber bleibt es im Nordwesten und an den Küsten bewölkt, im Rest des Landes ist es freundlicher, vor allem südlich der Donau und im südlichen Baden-Württemberg zeige sich länger die Sonne. Laut Wetterkontor steigen die Temperaturen an der Küste auf zehn Grad, in der Mitte Deutschlands auf 14 Grad. Im Südwesten wird es mit 16 bis 17 Grad noch milder.

„Der Frühling kommt Anfang der neuen Woche, wenn der Wind dreht und sehr milde Luft aus Südwesten zu uns strömt“, so Schmidt. Von Montag bis Mittwoch wird in der Mitte und im Süden Deutschlands verbreitet die 20-Grad-Marke geknackt. „Entlang des Rheins und seiner Nebenflüsse und im Breisgau können 23 oder 24 Grad erreicht werden“, sagt Schmidt.

Neuerlicher Wintereinbruch über Ostern möglich

Kurz vor Ostern erreicht von Nordwesten kommend jedoch eine neue Kaltfront das Land, die Regen mitbringt. „Die Tendenz ist, dass es über Ostern wieder kälter wird“, so Schmidt. Mit Glück könne der Süden des Landes von dieser Entwicklung jedoch verschont bleiben, im ungünstigsten Fall sei jedoch noch einmal Frost und Schneefall bis ins Flachland möglich. „Blumen sollten deswegen noch nicht rausgestellt werden“, rät der Wetterexperte.

RND/mrh