Nach mutmaßlicher Misshandlung von Baby: Vater in Untersuchungshaft

Donauwörth. Weil er sein zwei Monate altes Baby misshandelt haben soll, sitzt ein Mann aus dem nordschwäbischen Donauwörth in Untersuchungshaft. Der Ermittlungsrichter habe am Donnerstag einen Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags erlassen, teilte die Polizei mit. Der 41 Jahre alte Mann äußere sich bisher nicht zu den Vorwürfen.

Der Säugling war am Dienstagabend in einem lebensbedrohlichen Zustand in eine Augsburger Kinderklinik gebracht worden. Da die Ärzte vermuteten, dass die schweren Verletzungen dem Kind zugefügt worden waren, wurde die Kripo eingeschaltet. Die Beamten nahmen den Vater in seiner Wohnung fest. Der Säugling ist weiterhin im Krankenhaus, mittlerweile aber nicht mehr in Lebensgefahr. Weitere Details nannten die Ermittler nicht.

RND/dpa