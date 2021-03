USA, Birmingham: Ein Feuerwehrmann begutachtet Schäden an einem Haus, in dem die Familie gefangen war, aber in der Lage wurde, herauszukommen, nachdem ein Tornado südlich von Birmingham in der Gemeinde Eagle Point mehrere Häuser beschädigt hat. Quelle: Butch Dill/FR111446 AP/dpa

Tornado beschädigt Häuser im US-Bundesstaat Alabama Birmingham. Im südlichen US-Bundesstaat Alabama hat ein Tornado schweren Schäden verursacht. Fotos aus der Stadt Birmingham zeigten mehrere stark beschädigte Häuser. Die Gouverneurin des Bundesstaats, Kay Ivey, verhängte am Donnerstag wegen der gefährlichen Unwetterfront für 46 Bezirke den Notstand. US-Medienberichten zufolge wurden auch mehrere Anwohner verletzt. Der Nationale Wetterdienst warnte, es könne im Norden Alabamas sowie in Teilen der angrenzenden Bundesstaaten Tennessee und Mississippi noch am Donnerstagabend (Ortszeit) zu weiteren Tornados kommen. RND/dpa