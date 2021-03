Mumbai: Mindestens zehn Tote bei Brand in indischem Krankenhaus

Mumbai. Bei einem Feuer in einem indischen Krankenhaus sind mindestens zehn Menschen gestorben. Der Brand sei in der Nacht auf Freitag in einem Shopping-Zentrum im gleichen Gebäude unterhalb des Krankenhauses in der Millionenmetropole Mumbai ausgebrochen, sagte ein Behördenmitarbeiter der Deutschen Presse-Agentur. Die Brandursache war zunächst unklar. Nach Angaben des Regierungschefs des betroffenen Bundesstaates seien 68 Patientinnen und Patienten verlegt worden. Einige Vermisste seien wohl nach Hause gegangen. Es würde nach ihnen gesucht.

In Indien kommt es häufig zu gefährlichen Bränden. Die Sicherheit von Gebäuden ist oft schlecht und Notausgänge sind oft nicht vorhanden. Ursache für die Brände ist meist schlechte oder veraltete elektrische Ausstattung.

Das Krankenhaus in Mumbai, in dem es gebrannt hatte, wurde im vergangenen Jahr eingerichtet, um unter anderem Corona-Patienten zu versorgen. Nach eigenen Angaben hatte es alle benötigten Bewilligungen für Gebäude- und Feuerschutz. Mumbai war schon in der ersten Welle in Indien besonders stark von Corona betroffen. Auch jetzt steigen in der Finanzmetropole die gemeldeten Fallzahlen wieder rasch an.

RND/dpa