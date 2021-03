Suezkanal: „Ever Given“ hängt immer noch fest – zehn Schlepper im Einsatz

Suez. Zehn Schlepper seien im Einsatz und am Ufer und am Boden des Kanals nahe dem Schiffsbug werde Sand abgegraben, sagte Reedereichef Yukito Higaki am Freitagabend. Man hoffe, dass die „Ever Given“ freikomme, wenn das Wasser nach der Flut wieder sinke. Sollte das nicht funktionieren, müsse man Container abladen, damit sie leichter wird.

Das knapp 400 Meter lange und 59 Meter breite Containerschiff war am Dienstag rund sechs Kilometer von der südlichen Zufahrt zum Kanal auf Grund gelaufen.

Mehr als 200 Schiffe warteten am Freitag bereits auf beiden Seiten auf eine Durchfahrt. Nach einer Analyse von Schiffsdaten durch den Datendienstleister Refinitiv waren mehr als 100 weitere auf dem Weg dorthin. Andere nahmen bereits den Umweg rund um das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas in Kauf.

