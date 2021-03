Direkt nach dem großen TV-Interview von Meghan und Harry gab es in Großbritannien einen weiteren Eklat, als der umstrittene Moderator Piers Morgan seinen Job kündigte. Der 55-Jähriges stürmte vor laufender Kamera aus der Sendung „Good Morning Britain“ des Fernsehsenders ITV. Zuvor war er mit seinem Kollegen Alex Beresford aneinander­geraten, der ihn für seine Schimpftiraden über Herzogin Meghan scharf kritisiert hatte.

„Weil ich weiß bin …“

Morgan äußert sich nun ausführlich in der Zeitung „Daily Mail“ über seinen filmreifen Abgang. Darin betont er wieder, dass er Meghans Aussagen im Oprah-Interview nicht glaubt. „Je länger das Interview dauerte, desto weniger glaubte ich“, schreibt Morgan.

Schon bei „Good Morning Britain“ beurteilte er Meghans Aussagen als unglaubwürdigen „Unsinn“ und provozierte mit dem Vorschlag, sie dafür mit einem Oscar als beste Schauspielerin zu nominieren.

Danach wurde er scharf kritisiert, vor allem weil er die Rassismus­vorwürfe und Suizidgedanken der Herzogin nicht ernst nahm. Im „Daily Mail“-Artikel stellt er die Kritik an seiner Person infrage: „Weil ich weiß bin, darf ich also nicht an der Gültigkeit von Meghan Markles zwei Rassismus­vorwürfen gegen die königliche Familie zweifeln, von denen bereits einer als Lüge bewiesen wurde?“

Morgan bereut Abgang aus TV-Studio

Doch Morgan erklärt ebenfalls, dass er es bereut, währen der Diskussion mit seinem Kollegen Alex Beresford aus dem Fernsehstudio gerannt zu sein. „Da ich merkte, dass ich etwas sagen könnte, was ich bereuen würde, beschloss ich, das Studio zu verlassen, um mich abzuregen“, so der Fernsehjournalist. „Ich wusste, dass das kein guter Look war. (…) Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, hätte ich es nicht tun sollen.“

Überraschenderweise kündigte Morgan nach seinem stürmischen Abgang bei „Good Morning Britain“. Nun erklärt er, ihm sei nahegelegt worden, sich für seine Aussagen zu entschuldigen. Doch das wollte er nicht: „Ich hatte nicht vor, mich dafür zu entschuldigen, dass ich Meghan Markle nicht glaube.“ Die Wahrheit sei noch immer, dass er der Herzogin nicht glaube.

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefonhotline (kostenfrei, 24 h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

(0800) 111 0 111 (ev.)

(0800) 111 0 222 (rk.)

(0800) 111 0 333 (für Kinder/Jugendliche)

E-Mail unter www.telefonseelsorge.de