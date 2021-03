Chadwick Boseman gewinnt posthum zwei Awards – Witwe hält Dankesrede

Chadwick Boseman ist posthum mit zwei Awards für seine Rollen in den Filmen „Ma Rainey’s Black Bottom“ und „Da 5 Bloods“ ausgezeichnet worden. Der im August an Darmkrebs verstorbene Schauspieler bekam in den Kategorien „Bester Schauspieler“ und „Bester Nebendarsteller“ jeweils eine Auszeichnung bei den NAACP Image Awards, berichtet „ET Online“.

Die Witwe von Boseman, Taylor Simone Ledward, nahm die Auszeichnungen für ihn an. „Er würde seiner Mutter und seinem Vater danken und seinen Vorfahren die Ehre erweisen“, sagte sie unter anderem in der Dankesrede.

Jazztrompeter und Kriegsveteranen dargestellt

In dem Netflix-Film „Ma Rainey’s Black Bottom“ spielt Boseman einen Jazztrompeter in den 1920er-Jahren in Chicago. Viola Davis verkörpert die Bluessängerin und Musikpionierin Gertrude „Ma“ Rainey. Für US-Regisseur Spike Lee war Boseman ebenfalls noch vor die Kamera getreten: In dem Drama „Da 5 Bloods“ geht es um Vietnam-Veteranen, die in den Dschungel zurückkehren, um ihre Kriegserlebnisse aufzuarbeiten. Boseman hatte darin eine wichtige Nebenrolle.

Auch bei der Golden-Globe-Verleihung im März 2021 bekam Boseman einen Preis als bester Schauspieler in einem Drama. Der Hollywoodstar, der nur 43 Jahre alt wurde, hatte vor dem Megahit „Black Panther“ auch US-Baseballstar Jackie Robinson („42 – Die wahre Geschichte einer Sportlegende“) und Sänger James Brown („Get On Up“) porträtiert.

RND/am/dpa