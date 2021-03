Ralf Schmitz verlässt RTL-Kuppelshow „Take Me Out“ – Fans trauern

Am Samstagabend war Schluss: Seit dem Beginn der Datingshow „Take Me Out“ im Jahr 2013 verkuppelte Comedian Ralf Schmitz paarungswillige Damen und Herren auf RTL. Nun wurde zum aktuellen Staffelende die letzte Folge mit ihm ausgestrahlt. „Danke Ralf“, schreibt RTL auf Instagram. Und stellt auch gleich den Nachfolger vor: Ab der nächsten Staffel wird Jan Köppen durch das Format führen.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und durch meine Moderation von ‚Are You the One?‘ weiß ich ja bereits, wie der Datinghase läuft“, so Köppen gegenüber RTL. Er sei gespannt, ob er bei 30 gackernden und kichernden Frauen die Kontrolle behalten werde, so der 38-Jährige, der einem breiten Publikum durch seine Moderation bei „Ninja Warriors Germany“ bekannt ist.

Ralf Schmitz steigt bei „Take Me Out“ aus: Zuschauer trauern auf Instagram

Die Fans jedoch trauern schon um Ralf Schmitz, der jahrelang mit viel Humor und der ein oder anderen Spitze durch die Late-Night-Sendung führte. Auf Instagram bedauern zahlreiche Zuschauer den Ausstieg. „,Take Me Out‘ ohne dich wird nicht mehr dasselbe sein, aber wir danken dir für die unvergesslichen lustigen Jahre“, schreibt eine Userin. „Es wird nie mehr so gut werden ohne dich!“, eine andere. „Warum? Du warst der Beste dafür“, ist ebenfalls zu lesen – oder: „Nein, du darfst nicht gehen, du hast die Show immer besonders gemacht.“ Viele bedanken sich für die guten Lacher, die sie ihm verdanken, und ehren ihn als „besten Moderator überhaupt“.

„Take Me Out“: Schwieriger Start für den neuen Moderator Jan Köppen

Klar ist also schon einmal – Jan Köppen wird einen schweren Start haben. Die Sendung sei ohne Ralf Schmitz „unvorstellbar“, so eine Userin. „Du bist ‚Take me out‘!“, schreibt eine andere. Oder wie eine Zuschauerin es formulierte: „Ralf, ganz ehrlich, ohne dich ist die Sendung doch nichts mehr, dann guckt es eh keiner mehr.“ Dem schließen sich mehrere Fans an: „Ohne dich gibt es keinen Grund mehr, am Samstagabend RTL einzuschalten.“

Bei „Take Me Out“ buhlen 30 Frauen um einen Mann. Sie können buzzern, wenn ihnen der Mann nicht gefällt, und haben mehrere Runden und Einspieler dafür Zeit. Bleibt am Ende mehr als eine Frau im Rennen, darf der Mann mit Fragen sein Herzblatt auswählen – es folgt ein gemeinsames Date.

Ralf Schmitz kommentierte sein Aus auf Instagram mit den Worten: „Man soll aufhören, wenn’s am schönsten ist.“ Er arbeite bereits an neuen Shows und hoffe, seine Fans würden ihm folgen. Schmitz kehrt nach seinem mehrjährigen Ausflug bei RTL zu seinem Heimatsender Sat.1 zurück. Dort wurde er einst mit dem Comedyformat „Schillerstraße“ bekannt und hatte danach eine eigene Sendung, „Schmitz in the City“.

