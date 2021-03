Kalenderblatt 2021: 30. März – was ist heute passiert?

Berlin. Das aktuelle Kalenderblatt für Dienstag, den 30. März 2021: Was geschah heute, wer wurde geboren, wer ist gestorben? Die Ereignisse in der Übersicht.

Kalenderblatt: Dienstag, 30. März 2021

13. Kalenderwoche, noch 276 Tage bis zum Jahresende Sternzeichen: Widder Namenstag: Leonardo

Historie: Was ist am 30. März passiert?

Ein Blick in die Geschichte kann den Blick auf die Gegenwart schärfen. Welche Ereignisse fanden am 30. März statt?

2020 - In einem Notstandsgesetz gibt das ungarische Parlament Ministerpräsident Viktor Orban umfassende Vollmachten zur Bewältigung der Pandemie. Er kann per Dekret regieren. Nach zweieinhalb Monaten und Protesten der EU-Partner wird das Gesetz wieder aufgehoben.

2019 - Die liberale Bürgerrechtlerin Zuzana Caputova wird in einer Stichwahl zur ersten Präsidentin der Slowakei gewählt. Am 15. Juni tritt sie ihr Amt an.

2011 - Myanmar hat erstmals seit fast 50 Jahren wieder eine zivile Regierung - zumindest auf dem Papier. Die Militärjunta löst sich auf, wie der bisherige Juntachef Than Shwe im Staatsfernsehen mitteilt.

2006 - Die Lehrer der Berliner Rütli-Schule richten einen dramatischen Hilferuf an den Senat. Die Lage in der Hauptschule sei geprägt von Zerstörung, Gewalt und menschenverachtendem Verhalten auch gegenüber Lehrern.

2001 - Wilhelmshaven erhält nach einer Entscheidung der Bundesländer Hamburg, Bremen und Niedersachsen den Zuschlag für den geplanten Tiefwasserhafen an der Deutschen Bucht.

1981 - US-Präsident Ronald Reagan wird vor einem Hotel in Washington niedergeschossen und dabei lebensgefährlich verletzt.

1978 - Als erster westlicher Regierungschef seit der internationalen Anerkennung der DDR trifft der österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky zu einem offiziellen Besuch in der DDR ein.

1971 - Jerry Baldwin, Zev Siegl und Gordon Bowker eröffnen in Seattle (US-Bundesstaat Washington) das erste Starbucks-Café.

1856 - Der Frieden von Paris beendet den verlustreichen Krimkrieg zwischen Russland und den Siegern Großbritannien, Frankreich, Österreich, Sardinien und dem Osmanischen Reich.

Prominente Geburtstage am 30. März

Wer wurde am 30. März geboren?

1986 - Sergio Ramos (35), spanischer Fußballer, Kapitän bei Real Madrid, 178 Länderspiele

1960 - Heinrich Bedford-Strohm (61), deutscher Theologe, Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) seit 2014

1951 - Wolfgang Niedecken (70), deutscher Sänger, Rockmusiker und Maler, Sänger der Rockgruppe BAP

1926 - Ingvar Kamprad, schwedischer Unternehmer, Gründer von Ikea, gest. 2018

1746 - Francisco de Goya, spanischer Maler und Grafiker (Gemälde „Die Erschießung der Aufständischen am 3. Mai 1808 in Madrid“), gest. 1828

Prominente Todestage am 30. März

Wer ist am 30. März gestorben?

2020 - Bill Withers, amerikanischer Sänger und Songwriter (Grammy-Awards für „Ain’t No Sunshine“, „Just the Two of US“ und „Lean On Me“), geb. 1938

1986 - James Cagney, amerikanischer Schauspieler („Yankee Doodle Dandy“, „Eins, zwei, drei“), geb. 1899

RND/dpa