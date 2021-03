Erdbeben der Stärke 4,6 in Österreich: Erschütterungen in Wien spürbar

Ein Erdbeben hat am Dienstagabend die Region rund um Neunkirchen in Österreich erschüttert. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) gab die Stärke mit 4,6 an. Das Zentrum lag rund 45 Kilometer südlich von Wien, in der österreichischen Hauptstadt war das Beben auch noch zu spüren.

Den Angaben zufolge kam es um 18.25 Uhr zu den Erschütterungen, das Zentrum lag in zehn Kilometern Tiefe. „In Neunkirchen war das für ein paar Sekunden extrem stark wahrnehmbar, da haben ganze Gebäude gerüttelt“, sagte Wolfgang Lenhardt, Leiter der Abteilung Geophysik an der ZAMG, der Zeitung „Standard“. Er sprach von einem „kräftigen Erdbeben“. Leichte Gebäudeschäden in Neunkirchen und Umgebung seien durchaus möglich.

Wiener Polizei: „Bei uns hat auch gerade alles gewackelt“

Auch aus Wien seien bei der ZAMG einige Meldungen eingegangen, wonach das Beben in höheren Stockwerken spürbar gewesen sei. Gebäudeschäden seien dort aber ausgeschlossen.

Auch auf Twitter schrieben Nutzer, dass sie das Erdbeben in Wien wahrgenommen hätten. Dort berichtet die Polizei selbst von Erschütterungen: „Es dürfte wohl ein Erdbeben gewesen sein, weil bei uns hat auch gerade alles gewackelt und wir haben die Erschütterung gespürt.“

Feuerwehreinsätze habe es wegen des Erdbebens in Wien aber nicht gegeben, sagte Bezirkskommandant Josef Huber dem „Standard“. Es seien auch keine Schäden bekannt. Das Erdbeben bezeichnete Huber gegenüber der Zeitung als kurz. „Wir haben es deutlich verspürt.“

RND/seb