Ariana Grande wird Jurorin in der TV-Show „The Voice“

Los Angeles. US-Sängerin Ariana Grande (27, „Thank U, Next“) wird Jurorin bei der amerikanischen Casting-Show „The Voice“. „Überraschung“, schrieb Grande am Dienstag auf Instagram. Sie sei begeistert, geehrt und freue sich total auf die Zusammenarbeit mit Kelly Clarkson, John Legend und Blake Shelton bei der 21. Staffel in der kommenden Saison. „Wir werden dich vermissen“, wandte sich Grande an ihren scheidenden Vorgänger Nick Jonas.

Nick Jonas war nur ein Jahr lang bei „The Voice“

Jonas (28), der Jüngste des Brüder-Trios The Jonas Brothers, war im Frühjahr 2020 zu „The Voice“ gestoßen, um Gesangstalente in der beim US-Sender NBC ausgestrahlten Sendung zu bewerten. In der Vergangenheit wirkten auch Stars wie Christina Aguilera, Miley Cyrus, Jennifer Hudson, Usher, Adam Levine und Pharrell Williams mit.

Grammy-Preisträger John Legend hieß Grande auf Twitter als neuen Coach „bei unserer Voice-Familie“ willkommen. Grande hatte im Februar mit ihrer neuen Single „Positions“ die US-Charts gestürmt. Die Musikerin hat auf Youtube mehr als 47 Millionen Abonnenten, auf Instagram folgen ihr mehr als 228 Millionen Fans.

RND/dpa