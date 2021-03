Bärenmutter will mit Jungen die Straße überqueren – Autofahrer schauen geduldig zu

Winchester. Ein Video von einer Bärenmutter, die vier ausgelassene Junge über eine Straße führen will, hat bei zahlreichen Internetnutzern für Schmunzeln gesorgt. In dem vierminütigen Clip auf der Facebook-Seite der Polizei von Winchester in Connecticut ist zu sehen, wie die Mutter ein Junges nach dem anderen über die viel befahrene Straße tragen will, aber immer wieder eines ausbüxt. Die Autofahrer warteten geduldig, bis alle in Sicherheit waren.

Hunderte kommentierten das Video auf der Facebook-Seite oder teilten andere Aufnahmen von den Bären. „Ich hatte nie vier, aber ich kann das nachempfinden“, schrieb einen Mutter aus Arizona. „Die Prüfungen und Sorgen aller Mütter“, schrieb eine andere Frau.

RND/AP