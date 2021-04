Maskenverweigerer verletzt zwei Polizisten in Postfiliale

Aalen. Weil er keine Maske tragen wollte, hat ein Mann am Mittwoch zwei Polizisten leicht verletzt. Der 50-Jährige habe sich ohne Schutzmaske in einer Postfiliale in Aalen aufgehalten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Trotz Verweis des Filialleiters habe er sich geweigert, die Filiale zu verlassen. Den zu Hilfe gerufenen Polizisten verhielt sich der Mann den Angaben zufolge ebenfalls unkooperativ. Er habe nach den Beamten getreten und musste demnach überwältigt werden.

Beide Polizisten zogen sich leichte Verletzungen zu, hieß es. Der Mann wurde angezeigt.

RND/dpa