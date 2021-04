Am 1. April verkündete Schauspielerin Tori Spelling, dass sie mit Baby Nummer sechs schwanger sei. Doch das war nur ein Scherz, wie sie nun aufklärt: „Jede Woche werde ich von Magazinen und Presse gefragt, ob ich schwanger bin“, schreibt Spelling in einem Statement auf Instagram. „Die Sache ist, dass mein Körper nach der fünften Geburt nicht so zurückkam, wie er es sonst tat“, so der „Beverly Hills 90210″-Star.

Durch ihren veränderten Körper nach Baby Nummer fünf seien ständig Schwangerschafts­gerüchte im Umlauf gewesen, so die 47-Jährige, die mit dem kanadischen Schauspieler Dean McDermott verheiratet ist. „Wenn man nicht in der Öffentlichkeit steht, ist es schwer zu verstehen, wie es sich anfühlt, so öffentlich Bodyshaming ausgesetzt zu sein“, führt sie fort. „Ich habe das Gefühl, dass ich meinen Körper permanent verteidigen muss, anstatt ihn für das Wunder des Lebens, das er mir fünfmal geschenkt hat, zu ehren.“

Tori Spelling spricht über „oft schmerzhafte“ Presseartikel

Mit ihrem Post habe sie die Medien auf ihre Situation aufmerksam machen wollen, so Spelling. „Sie kreieren wilde und oft auch schmerzhafte Geschichten über mich, meinen Körper und meine Familie.“ Sie wolle, dass jene, die von Bodyshaming betroffen sind, gehört werden.

In ihrem Beitrag macht Spelling auch öffentlich, dass sie sich mit ihrem Schwangerschaftspost am 1. April nicht über Schwangerschaften, unerfüllte Kinderwünsche oder Fehlgeburten lustig machen wollte. „Ich hatte selbst eine Fehlgeburt“, schrieb sie.

RND/msk