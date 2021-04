Nach Herzinfarkt: Rapper DMX liegt auf Intensivstation

New York. US-Rapper DMX hat einen Herzinfarkt erlitten und wird seit Samstagabend in der Intensivstation des New Yorker White Plains Hospitals behandelt. Das teilte sein langjähriger Anwalt Murray Richman mit. Berichte, denen zufolge der 50-Jährige den Infarkt nach einer Überdosis erlitten habe, bestätigte Richman nicht. „Er hatte einen Herzinfarkt. Er ist sehr krank“, sagte er. Was den Infarkt verursacht habe, wisse er nicht.

Die Webseite TMZ.com hatte am Samstagabend eine Mitteilung eines Repräsentanten des Rappers und Schauspielers erhalten, dessen bürgerlicher Name Earl Simmons ist. Darin hieß es: “Letzte Nacht ist Earl "DMX" Simmons ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem er zuhause zusammengebrochen war. Zu diesem Zeitpunkt ist er in kritischen Zustand in der Intensivstation.“

DMX: Dieben Alben und drei Grammy-Nominierungen

DMX feierte 1998 mit seinem Debütalbum „It’s Dark and Hell is Hot“ eine kometenhaften Einstieg in die US-Rapszene. Es erreichte mehrfachen Platinstatus und enthielt mehre Hits wie „Ruff Ryders‘ Anthem“, „Get At Me Dog“ und „Stop Being Greedy“. Er veröffentlichte bislang sieben Alben und erhielt drei Grammy-Nominierungen. Als Schauspieler war er in mehreren Filmen als Schauspieler zu sehen: 1998 in „Belly“, 2000 in „Romeo Must Die“ mit Jet Li und der Sängerin Aaliyah, mit der er auch den Soundtrack-Song „Come Back in One Piece“ sang. Mit Li spielte er in „Cradle 2 the Grave“ („Born 2 Die“) und mit Steven Seagal in „Exit Wounds - Die Copjäger“.

Über Jahre hatte er mit Drogenmissbrauch zu kämpfen. 2019 sagte er deswegen eine Tournee ab und begab sich in ein Rehabilitationszentrum.

