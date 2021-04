48 Tote bei Zugunglück in Taiwan: Baufahrzeug-Besitzer entschuldigt sich unter Tränen

Hualien. Nach dem folgenschwersten Zugunglück in Taiwan seit Jahrzehnten hat sich der Besitzer des auf die Gleise gerollten Baufahrzeugs entschuldigt. Er habe einen schweren Unfall verursacht, der Tote und Verletzte zur Folge gehabt habe, erklärte Lee Yi Hsiang am Sonntag unter Tränen, während er von Polizisten aus seinem Haus geführt wurde.

Dafür drücke er sein Bedauern aus und bitte aufrichtig um Verzeihung. Er wolle umfänglich bei den Ermittlungen der Behörden kooperieren und übernehme die Verantwortung.

Notbremse nicht richtig angezogen

Ein Zug mit 494 Fahrgästen war am Freitag in der Nähe des Toroko-Nationalparks an der Ostküste gegen ein Fahrzeug geprallt, das führerlos auf die Gleise gerollt war. Der Katastrophenschutzbehörde zufolge war die Notbremse des Baufahrzeuges nicht richtig angezogen. Dessen Besitzer Lee ist auch zugleich Leiter der Baustelle.

48 Tote, 198 Verletzte

Die Behörden korrigierten die Zahl der Todesopfer am Sonntag auf 48 herunter, nachdem eingangs von 51 und dann von 50 Toten die Rede gewesen war. Man habe dann festgestellt, dass einige geborgene Leichenteile zu einer Person gehörten, erklärte ein Sprecher der Notfallbehörde. Mindestens 198 Menschen wurden verletzt.

Das Unglück ereignete sich am ersten Tag eines verlängerten Festwochenendes, zu dem sich viele Familien an ihrem Heimatort zu Gebeten an den Gräbern ihrer Vorfahren treffen. Der gebirgige und dünn besiedelte Osten Taiwans ist bei Touristen sehr beliebt, vor allem die landschaftlich reizvolle Toroko-Schlucht. Viele nutzen für eine Fahrt dorthin den Zug, um die gefährlichen Gebirgsstraßen zu meiden. Taiwan hat sein Eisenbahnnetz in den vergangenen Jahren stark modernisiert, unter anderem mit Hochgeschwindigkeitsstrecken zwischen der Hauptstadt Taipeh und Städten im Westen und Süden. Der am Freitag verunglückte Zug war ein neueres Modell.

RND/AP