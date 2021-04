Serie von Glätteunfällen im Norden: Ersthelfer (64) von Auto erfasst und getötet

Norderstedt. Nach einem Unfall infolge von Straßenglätte haben sich am Montagabend auf der A7 bei Norderstedt (Kreis Segeberg), auf Höhe der Raststätte Holmmoor, weitere Verkehrsunfälle ereignet. Laut Polizei war es dort zunächst zu einer Kollision zweier Autos gekommen. Als ein Fahrer mit seinem Wagen hielt, um zu helfen, sei er von einem Mercedes erfasst worden. Zunächst versuchten die Polizisten den Mann zu reanimieren, danach übernahmen Rettungskräfte die Reanimation. Trotzdem verstarb der 64-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin (26) des Mercedes sowie ihre drei Mitfahrer, darunter ein ein Monate altes Baby, wurden schwer verletzt

In der Folge kam es zu weiteren Unfällen. Den Angaben zufolge eilten mehrere Streifen- und Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber herbei. Zur Zahl der in die Karambolagen verwickelten Wagen und Verletzten konnte die Polizei zunächst keine näheren Angaben machen. Die A7 wurde in Richtung Norden voll gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Schnelsen-Nord abgeleitet.

Zuvor war es auf der A7 zwischen Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen bereits zu vier Unfällen wegen Glätte gekommen, berichten die „Kieler Nachrichten“. Ein weiterer schwerer Unfall ereignete sich auf der A24 bei Talkau, bei dem offenbar ebenfalls die Witterung die Ursache war. Fünf Fahrzeuge waren beteiligt, mindestens sieben Menschen wurden verletzt.

RND/dpa/seb