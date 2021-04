Mehrere Unfälle auf Autobahnen in Thüringen nach Schneefällen und Schauern

Erfurt. Schneefälle und Schauer haben am Ostermontag zu mehreren Unfällen auf Thüringer Autobahnen geführt. Auf der Autobahn A 4 Eisenach-Dresden sei es am Nachmittag innerhalb kürzester Zeit zu vier Unfällen gekommen, wie das Lagezentrum mitteilte. Bei Vieselbach seien zwei Autos zusammengestoßen.

Dabei hätten sich vier Menschen leicht verletzt. Zudem krachte es auf der A4 bei Ronneburg (Landkreis Greiz) und bei Weimar: Beide Male kamen nach Polizeiangaben Autofahrer mit ihren Wagen ins Schleudern und stießen gegen Schutzplanken. Die Fahrer blieben unverletzt.

Auto kracht gegen Leitplanke

Unfälle ereigneten sich wegen Glätte auch auf der A9: Bei Schleiz prallte ein 52-Jähriger mit seinem Auto gegen die Leitplanke und verletzte sich leicht. Bei Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis) kam es während eines starken Schneeschauers zu einem Auffahrunfall mit drei Verletzten.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein Autofahrer mit seinem Wagen auf der glatten Straße in ein Fahrzeug, das vor ihm abbremste. Alle Unfallbeteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Wenig später verlor eine Autofahrerin auf der A9 zwischen Eisenberg und Droyßig die Kontrolle über ihr Fahrzeug und krachte in die Mittelleitplanke. Sie kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.

RND/dpa