Sonne satt und 20 Grad: Der Frühling hält Einzug – für wenige Stunden

Im Süden kletterten die Temperaturen am Freitag auf bis zu 20 Grad und auch im Norden kamen viele Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke. Doch schon am Wochenende ist es mit dem schönen Wetter wieder vorbei, es wird unbeständig.

Offenbach. Nach einem turbulenten Osterwochenende hat sich das Wetter über Deutschland wieder einigermaßen beruhigt. Auf Schnee und Kälte folgt zum Ende der Woche ein recht frühlingshafter Mix aus Sonne und Wolken. Die Menschen im Süden konnten sich am Freitag über Temperaturen von bis zu 20 Grad freuen. Und auch der Norden hat kurz vor dem Wochenende reichlich Sonnenstrahlen abbekommen.

Wetter wird wieder wechselhaft

Für das schöne Wetter sorgt Hoch Peggy, das sich über Bayern aufgebaut hat, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet. Bis auf wenige Wolken und etwas Regen in Schleswig-Holstein bleibt es bis Freitagabend weitgehend freundlich und bei fast überall zweistelligen Temperaturen frühlingshaft warm. Doch das wird sich schon am Samstag wieder ändern - zumindest in einigen Teilen der Bundesrepublik.

In der Nacht zum Samstag übernehmen Tiefdruckgebiete über Nord- und Südwesteuropa die Wetter-Regie in Deutschland. Dabei gelangt kühle und feuchte Luft in den Norden, während sich im Süden weiter milde und trockenere Luft ausbreite, so der DWD weiter. An den Küsten und in manchen Berglagen gibt stürmischen Böen, die sich auch am Wochenende fortsetzen.

Dichte Wolken mit Regen

Während es am Samstag im Süden sowie im äußersten Norden weitgehend trocken bleibt, ziehen in einem breiten Streifen von Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Nordrhein-Westfalen bis zur Oder und Neiße dichte Wolken auf, die regnerisches Wetter bringen. Die Höchstwerte erreichen in der Nordhälfte 7 bis 11 Grad, in der Südhälfte 12 bis 17 Grad.

Am Sonntag kann es im Westen und Nordwesten zu weiteren, teils länger anhaltenden Regenfällen kommen. In der Südosthälfte bleibt es laut DWD dagegen meist trocken und vor allem in Südostbayern werden größere Aufheiterungen erwartet. Während im Norden und Westen maximal 6 bis 15 Grad erreicht werden, kann es in anderen Teilen des Landes weiterhin zu frühlingshaften Werten von 16 bis 21 Grad kommen.

RND/dpa/mjp