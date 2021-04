Floyd-Prozess: Experte verurteilt Verhalten des angeklagten Ex-Polizisten

Minneapolis. Der Prozess gegen den wegen des Todes von George Floyd angeklagten Ex-Polizisten Derek Chauvin ist mit Aussagen von Experten und Verwandten in seine dritte Woche gegangen. Richter Peter Cahill lehnte einen Antrag der Verteidigung ab, die Geschworenen von der Außenwelt abzuschirmen. Nachdem ein Polizist auf einen Schwarzen geschossen hatte, hatte es in der Nacht in einem Vorort Ausschreitungen gegeben und Chauvins Anwalt Eric Nelson argumentierte, die Geschworenen könnten von der Aussicht darauf beeinflusst werden, was als Folge ihres Urteils passieren könnte.

Verteidigung befürchtet Beeinflussung der Geschworenen

Auch einen Antrag der Verteidigung, die Geschworenen zu fragen, was sie über die Unruhen in dem Vorort von Minneapolis gesehen haben - wenn sie etwas gesehen haben - lehnte Cahill ab. Staatsanwalt Steve Schleicher sprach sich ebenfalls dagegen aus, die Geschworenen zu isolieren: „Ich glaube nicht, dass das eine wirksame Lösung wäre“, sagte er.

Der 45-jährige Weiße Chauvin ist wegen eines Tötungsdelikts im Zusammenhang mit dem Tod des Schwarzen Floyd am 25. Mai 2020 angeklagt. Videoaufnahmen, auf denen der von Chauvin und weiteren Beamten gefesselte Floyd sagt, dass er nicht atmen könne, und auf denen er schließlich regungslos wird, lösten Proteste und Gewalt in den USA aus.

Experten halten Vorgehen des Angeklagten für „unangemessen“

Der Experte Seth Stoughton sagte am Montag, kein vernünftiger Polizist hätte sich so verhalten wie der Angeklagte. Es sei unsinnig zu glauben, der mit Handschellen gefesselte und am Boden liegende Floyd hatte die Polizisten verletzen oder fliehen können. Auch sei es unangemessen gewesen, Floyd nicht unzudrehen und ihm Hilfe zu leisten, als seine medizinische Notlage offensichtlich wurde. Zu Nelsons Einwand, vernünftige Menschen könnten unterschiedlicher Ansicht sein, sagte Stoughton: „In diesem speziellen Punkt nein.“

Der Kardiologe Jonathan Rich sagte während der Anhörung, Floyd sei gestorben, weil es ihm aufgrund der Art, wie er von den Polizisten gehalten wurde, an Sauerstoff gemangelt habe. Im bisherigen Prozessverlauf hatten andere Experten sich bereits ähnlich geäußert. Rich widersprach den Thesen der Verteidigung, Floyd sei an einer Drogenüberdosis oder einem Herzleiden gestorben. „Alle Anzeichen sprechen dafür, dass Herr Floyd tatsächlich ein außergewöhnlich starkes Herz hatte“, sagte er. Er bezeichnete die Art und Weise, wie die Polizisten Floyd hielten, als lebensbedrohlich.

Außerdem wurde Floyds jüngerer Bruder Philonise befragt. Dieser schilderte den Toten teilweise unter Tränen als liebevollen Bruder und Sportsmann.

George Floyd: Gerichtsmediziner führen Tod auf Ersticken zurück

In den nächsten Tagen wird die Staatsanwaltschaft voraussichtlich ihre Beweisführung abschließen. Danach wird Nelson wohl eigene Mediziner in den Zeugenstand rufen. Er hat nicht gesagt, ob Chauvin selbst aussagen wird.

In der zweiten Prozesswoche hatten ranghohe Polizeibeamte ausgesagt, dass es gegen die Vorgaben der Polizeibehörde verstoßen habe, wie Chauvin Floyd fesselte. Der Staatsanwaltschaft zufolge hatte Chauvin neun Minuten und 29 Sekunden lang auf dem Hals von Floyd gekniet. Medizinische Zeugen der Staatsanwaltschaft berichteten, dass Floyd wegen eines Sauerstoffmangels gestorben sei. Der Gerichtsmediziner von Hennepin County, Andrew Baker, könnte der Beweisführung der Anklage geschadet haben. Er führte den Tod von Floyd im Gegensatz zu mehreren anderen medizinischen Experten nicht auf Ersticken zurück. Er stimmte Nelson darin zu, dass Herzprobleme und Drogen bei Floyds Tod „eine Rolle gespielt“ hätten.

