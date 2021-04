Feuerwehrfrauen löschen Brände in Florida – und schreiben Geschichte

Palm Beach Gardens. Als Krystyna Krakowski eine Feuerwehrfrau in Florida wurde, hatte sie fast nur männliche Kollegen. Heute, 20 Jahre später, ist sie nicht nur äußerst erfolgreich in ihrem Beruf, sondern rekrutiert auch mehr Geschlechtsgenossinnen für den Job. Inzwischen ist sie eine von fünf Frauen im Feuerwehr-Rettungsdienst in Palm Beach Gardens, die in im vergangenen Jahr so etwas wie Geschichte schrieben: Sie bestritten eine ganze Arbeitsschicht ohne jeden männlichen Kollegen - eine Besonderheit, die in den sozialen Medien viral ging.

„Ich habe hart daran gearbeitet, stark zu sein“

Krakowski und ihre Teammitglieder sagen, dass sie sich hauptsächlich dank zwei Faktoren behaupten und bewähren konnten: der Unterstützung durch die Männer in der Feuerwehr-Abteilung und ihrer eigenen Entschlossenheit, alle Herausforderungen zu bewältigen, die sich ihnen stellten. Die Frauen betonen, dass sie den gleichen Standards unterliegen wie ihre männlichen Kollegen, physisch und in jeder anderen Art, die Arbeit mit Kettensägen und Äxten eingeschlossen.

„Ich habe vom ersten Tag an superhart daran gearbeitet, stark zu sein“, sagt Brandbekämpferin Julie Dudley. „Ich erinnere mich noch gut an die Zeit in der Akademie, als der Ausbilder mich anschaute und sagte, "wenn du Mädchen-Liegestützen machen willst, kannst du das tun" und ich so reagiert habe, "also bitte. Nein, alles klar. Ich habe das im Griff."“

Feuerwehr-Abteilung unterstützt das weibliche Team

Der Erfolg des Krakowski-Teams in einem so stark von Männern dominierten Beruf ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass es andernorts in den USA in Feuerwehr-Abteilungen zahlreiche gerichtliche Klagen von Frauen wegen Diskriminierungen und sexuellen Belästigungen gegeben hat. Nicht hier in Palm Beach Gardens: Als die fünf Brandbekämpferinnen ihre Nur-Frauen-Schicht bestritten, wurden sie von ihren männlichen Kollegen angefeuert und gefeiert.

„Sogar unsere Bataillonschefs haben uns eine Botschaft geschickt: ‚Viel Glück, die Damen, alle Augen ruhen heute auf euch. Zeigt ihnen, was ihr alles könnt‘“, schildert Krakowski. „Es war klasse zu sagen, dass alle Positionen von einer Frau besetzt waren... Wir haben alle Rollen ausgefüllt. Wir sind fähig. Wir haben es geschafft.“

Nicht, dass es immer leicht war. Sogar einige der Frauen in dem Geschichte schreibenden Team hatten zuvor Hürden zu überwinden. Krakowski selbst war in der Feuerwehr-Abteilung, in der sie früher arbeitete, einer gezielten Schikane ausgesetzt, wie sie erzählt. Männliche Kollegen hätten sie mit einem Lufthorn aufgeweckt, sie festgehalten und ihre Hände sowie Beine gefesselt. Als der Vorfall zum Thema in einer Radioshow wurde, habe es viele gemeine Kommentare aus der Öffentlichkeit gegeben.

„Es war herzzerreißend, eine andere Frau sagen zu hören, "sie gehört nicht in eine Feuerwehrstation. Es muss ein Mädchen sein, das nach Aufmerksamkeit heischt"“, sagt Krakowski. „Ich bin eine hart arbeitende alleinerziehende Mutter. Ich bin das fast mein ganzes Leben gewesen, nichts ist mir jemals geschenkt worden.“

Ausbilder waren nicht bereit zu helfen

Auch Kelsey Krzywada erinnert sich noch gut an schwierigere Zeiten, in ihrer ersten Feuerwehrschule: Da waren Ausbilder nicht bereit, ihr zu helfen, als sie wegen ihrer kleinen Größe Probleme beim Training hatte. Aber in der zweiten Schule „machten sie Mut, unabhängig von deiner Größe, deinem Geschlecht“, sagt Krzywada. „Sie liebten ihren Beruf, und sie wollten, dass wir alle ihn auch lieben.“

Aber ihre Wahl hatte auch negative Auswirkungen auf eine persönliche Beziehung. „Seine Freundin geht mit Kettensägen und Feuer um, da fühlt er sich etwas weniger als Mann“, sagt sie über einen früheren Partner.

Feuerwehrfrauen sind auch Kritik ausgesetzt

Als die fünf-Frauen-Schicht viral ging, waren die meisten Kommentare in den sozialen Medien positiv. Aber es gab auch Abweichungen. „Wir hatten Leute, die sagten, ‚wie würdest du meinen 300 Pfund schweren Mann auf deiner Schulter aus einem Gebäude tragen, wenn es brennt?‘“, berichtet Dudley. „Nun, wir tun es nicht. Und ich kann Ihnen sagen, dass auch kein Mann in unserer Abteilung das tun würde.“

Die Brandbekämpferinnen räumen ein, dass die physischen Aspekte des Jobs eine Herausforderung darstellen können, aber sie haben nach eigenen Angaben gelernt, wie sie ihre Stärken als Frauen nutzen können, anstatt sich auf rohe Gewalt zu stützen. Als kleiner gebaute Frauen haben Krzywada und Krakowski andere, aber effektive Wege gefunden, ihre Aufgaben zu erfüllen, sei es, einen Schlauch zu ziehen oder Leitern aufzurichten.

Feuerwehrfrauen bekommen männliche Unterstützung

Und gibt es auch immer noch viele herkömmliche Feuerwehr-Abteilungen, die sich am liebsten auf Männer stützen, bringt frischer Nachwuchs eine positive Bewegung weg von traditionellen Mustern, wie die Frauen sagen. Sandi Ladewski zufolge ist kein einziger Feuerwehrmann, der sich an Frauen in dem Berufszweig gestoßen hat, noch in der Abteilung in Palm Beach Gardens tätig. Die geblieben sind, ob Kollegen oder Vorgesetzte, haben die Frauen voll und ganz unterstützt.

Seit ihre Teamarbeit viral ging, haben die Feuerwehrfrauen von Palm Beach Gardens in den sozialen Medien Zuschriften von Frauen erhalten, die ebenfalls an der Feuerfront arbeiten wollen. Sie geben ihnen Rat, wie man das tut. „Ich habe eine kleine Nichte, die eine Feuerwehrfrau werden will“, sagt Ladewski. „Sie will Leuten helfen, wie Tante Sandi.“

RND/AP