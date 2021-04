Hayley Hasselhoff at the 'ITV Palooza!', Gala at the Royal Festival Hall, London, UK Quelle: James Shaw/Retna/Picture Alliance

Tochter von David Hasselhoff als Curvy Model nackt im „Playboy“ „Ich möchte Frauen ermutigen, sich so zu lieben, wie sie heute sind. Ich möchte sie daran erinnern, dass sie schön sind. Und dass unsere Körper unser Zuhause sind.“ Starke Worte von Hayley Hasselhoff, der Tochter von TV-Star David Hasselhoff (66, „Baywatch“). Die 28-Jährige ist als weltweit eines der ersten Curvy Models nackt in der aktuellen Ausgabe des Magazins „Playboy“ zu sehen (erscheint am Donnerstag). „Wer legt denn fest, dass mein Körper nicht dem perfekten Körper entspricht? Es gibt nicht den einen idealen Körper“, sagte Hayley Hasselhoff der „Bild“-Zeitung“. Der Kampf um Kurven sei „ein weiterer Kampf für die Gleichberechtigung“. Die Unterstützung ihres prominenten Vaters hat sie sicher: „Mein Vater hat gesagt, dass er stolz auf mich ist. Und es ein großartiger Schritt in die richtige Richtung ist.“ RND/seb