Die drei bewegendsten Momente bei der Trauerfeier für Prinz Philip

Windsor. Wegen der Corona-Pandemie im kleinsten Kreis hat die britische Königsfamilie am Samstag in Windsor Abschied von Prinz Philip genommen. Die drei bewegendsten Momente:

1. Prinz Charles und der Schmerz um den Verlust seines Vaters

Ein sichtlich ergriffener Thronfolger: Der älteste Sohn von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip, Charles, wirkte vor und während der Trauerfeier besonders ergriffen. Im Trauerzug ging er direkt hinter dem Sarg seines Vaters und kämpfte augenscheinlich mit den Tränen. Auch während des Gottesdienstes wirkte er besonders berührt.

2. Die trauernde Queen zeigt Haltung - ganz alleine

Eine gefasste Königin: Queen Elizabeth II. bewahrte - wie so oft - auch bei der Trauerfeier für ihren verstorbenen Mann Haltung. Ganz allein saß sie vorn in der Kirche und verfolgte aufmerksam den Gottesdienst. Erst drei Plätze weiter fand Sohn Andrew Platz. Anders als mehrere der anderen Frauen trug sie keinen Trauerschleier vor dem Gesicht. Zu ihrer schwarzen Mund-Nase-Bedeckung mit weißem Rand und einem schwarzen Hut setzte sie in der Kapelle zwischendurch eine Lesebrille auf. Mit gesenktem Kopf las sie Rede- und Liedtexte mit. Den Weg vom Auto zu ihrem Platz und wieder hinaus ging sie ebenfalls nur mit dem Erzbischof von Canterbury und dem Dekan von Windsor an ihrer Seite - ohne gestützt zu werden.

3. Der verlorene Sohn kehrt zurück: Prinz William und Prinz Harry im Gespräch

Die vereinten Brüder: Spätestens seit Prinz Harrys Abschied in die USA gilt das Verhältnis zwischen ihm und seinem älteren Bruder William als angespannt. Wie die beiden sich nun beim Wiedersehen geben würden, wurde mit Spannung erwartet. Das Bild, wie sie 1997 nach dem Unfalltod ihrer Mutter Diana als Kinder hinter dem Sarg gingen - damals mit Großvater Philip - ging in die Geschichte ein. Nun folgten sie gemeinsam dem Sarg des Großvaters.

Was vor dem Gottesdienst formal wirkte, sah im Anschluss entspannter aus. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Harry am Ausgang der St.-Georgs-Kapelle zunächst mit Williams Ehefrau Herzogin Kate sprach. Als William hinzu kam, schritten die drei gemeinsam - Harry mit Maske in der Mitte - über das Gelände.

RND/dpa