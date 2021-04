A passenger in protective face mask is seen at London Bridge train station during an ongoing third Coronavirus lockdown in London, England on February 16, 2021. The Prime Minister Boris Johnson says he will not ease the lockdown restrictions in the near future. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto) Quelle: picture alliance / NurPhoto

Verdächtiger Gegenstand: Bahnhof London Bridge evakuiert London. Der Bahnhof London Bridge in der britischen Hauptstadt ist am frühen Mittwochnachmittag evakuiert worden. Grund ist ein verdächtiger Gegenstand, der an Bord eines Zuges gefunden worden sei, teilte die Polizei mit. Züge fahren den Bahnhof zurzeit nicht an und werden umgeleitet, teilte das Bahnunternehmen Southeastern mit. Mehr in Kürze. RND/seb