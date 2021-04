Bay City Rollers-Sänger Les McKeown ist tot

Der Sänger der Bay City Rollers, Les McKeown, ist im Alter von 65 Jahren gestorben sein. Das teilte seine Familie am Donnerstag bei Facebook mit. Die Familie bestätigte den Tod auch gegenüber der BBC.

„Mit tiefer Trauer verkünden wir den Tod unseres geliebten Mannes und Vaters Leslie Richard McKeown“, heißt es in dem Facebook-Post. McKeown sei am Dienstag unerwartet zuhause verstorben.

Die Mitte der 1960er-Jahre in Schottland gegründeten Bay City Rollers feierten 1971 mit dem Song „Keep on Dancing“ den Durchbruch. Weitere große Hits waren „Mañana“, „Bye Bye Baby“, „I Only Wanna Be With You“ und „Give a Little Love“.

RND/seb